Advocaat Inez Weski niet langer in beperking, maar OM en haar advocaten zeggen nog even niks

Tieners die oudere man mishandel­den krijgen ervan langs, maar ‘wat die man deed is ook niet oké’

Voor de ingang van supermarkt Lidl aan de Nobellaan in Pijnacker is de mishandeling van een oudere buurtgenoot afgelopen maandag hét gesprek van de dag. De drie tieners (13, 14 en 15 jaar) die werden aangehouden, krijgen er flink van langs. ,,Het is tuig van de richel’’, luidt de conclusie. ,,Maar de man gaat zelf ook niet vrijuit’’, klinkt het vanuit een groepje jongeren.