Advocaat is coronazaken zat en zegt samenwerking met bekende critici op

maes lawHet bekende advocatenkantoor Maes Law stopt per direct met alle coronazaken en verbreekt om die reden de samenwerking met bekende coronasceptici als Eva Vlaardingerbroek, Jan Bonte en Raisa Blommestijn. Dat bevestigt advocaat Bart Maes aan deze site. ,,Mijn kantoorgenoten en ikzelf zijn voor alles wat vies en lelijk is uitgemaakt. Door de enorme polarisatie zijn de emotionele en financiële kosten simpelweg te hoog gebleken.”

Maes stapte het afgelopen jaar diverse malen naar de rechter in verband met de coronamaatregelen. Hij procedeerde tegen de staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Die procedure verloor hij.

Ook stapte Maes naar de rechter met als doel de harde lockdown van afgelopen winter met onmiddellijke ingang te laten beëindigen. Maes was van mening dat de overheid met de invoering ervan grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking met voeten treedt.

‘Dit ga je niet winnen’

Een vervolg op die rechtszaken komt er wat hem betreft niet: Maes is klaar met het maatschappelijke debat over corona en wil zich uitsluitend richten op arbeidsrecht en internationale arbeidsmigratie.

,,Van deze overheid ga je het niet winnen”, beargumenteert hij zijn besluit. De openbaarmaking van wob-stukken was voor Maes de druppel, zegt hij. ,,De overheid heeft enorme machtsmiddelen zoals de NCTV en MIVD tegen de eigen bevolking ingezet met als doel hun vrijheden te beperken. Als dat het niveau is waar we mee moeten dealen, dan houdt het voor mij op.”

In het publieke debat lag het concern van Maes geregeld onder vuur, omdat ze de ernst van de coronacrisis zouden onderschatten. ,,Ik was een landverrader en de baas van een wappiekantoor die munt trachtte te slaan uit de crisis. Dat is het mij allemaal niet waard. Het heeft me tonnen en heel veel nachtrust gekost. We trekken ons dus volledig terug.” Wat volgens Maes ook meespeelde in het besluit, was het gedrag van enkele coronacritici.

,,Ik ben er onwijs van geschrokken dat een klein aantal coronademonstranten naadloos is overgegaan in het steunen van de Russische president Vladimir Poetin. Die mensen beginnen mij nu lastig te vallen omdat ik de vlag van Oekraïne in mijn Twitter-biografie heb staan. Ik zou volgens hen een landverrader zijn. Dat heeft mij persoonlijk geraakt”, aldus Maes. ,,Ik heb veel cliënten uit Oekraïne en ken ook mensen die daar slachtoffer zijn geworden. Die ga ik echt niet in de steek laten.”

Einde samenwerking

De ommezwaai van Maes Law betekent ook direct het einde van de samenwerking met voormalig Forum voor Democratie-politicus Eva Vlaardingerbroek, rechtsfilosoof Raisa Blommestijn, neuroloog Jan Bonte en Annelies Strikkers, bekende actievoerders tegen het coronabeleid. ,,Zij konden en kunnen hier helemaal niets aan doen en staan ook buiten mijn besluitvorming”, benadrukt Maes.

Het besluit dateert overigens al van maart. ,,Maar we geven er nu pas ruchtbaarheid aan in het belang van de betrokken medewerkers, van wie de dienstverbanden netjes afgewikkeld moeten worden, én in het belang van de cliënten die geïnformeerd moesten worden.”

