Advocaat: Jihadbruid Laura H. moet worden vrijgesproken

Dat de Nederlandse Syriëganger Laura H. in IS-gebied leefde, wil niet zeggen dat ze per se een IS-aanhanger was. ,,Ze heeft nooit iets gedaan om IS te helpen, sterker nog: ze wilde er zo snel mogelijk weer weg.” Daarom moet ze vrijgesproken worden, betoogde haar advocaat Michiel Pestman vrijdag in de rechtbank van Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 35 maanden cel, waarvan 24 maanden voorwaardelijk, tegen de 21-jarige Zoetermeerse. Zij reisde in september 2015 naar het strijdgebied, samen met haar man Ibrahim en haar twee jonge kinderen. In de zomer van 2016 vluchtte ze met haar kinderen uit de Iraakse stad Mosul, toen nog IS-gebied, en kwam ze via Iraaks-Koerdistan weer naar Nederland. Haar man raakte bij die vlucht gewond en bleef achter in IS-gebied. Zijn lot is onbekend.

Justitie vindt dat Laura zich bij IS heeft aangesloten en daarvoor gestraft moet worden. Ze heeft na haar terugkeer naar Nederland al een jaar vast gezeten. Het OM hield er ook lang rekening mee dat de jonge vrouw ‘met een opdracht van IS’ was teruggekeerd naar Nederland. Dat wordt haar nu niet meer ten laste gelegd.

Mishandelingen

Laura zelf stelt dat haar reis naar het kalifaat een vlucht was. Ze werd in Nederland zwaar mishandeld door haar Nederlands-Palestijnse man Ibrahim. Ze hoopte dat die mishandelingen daar zouden stoppen; Ibrahim wilde graag in een islamitisch land wonen. Laura verklaarde in de rechtbank dat ze nauwelijks wist hoe de toestand in Syrië was en zich niet realiseerde dat ze in IS-gebied terecht zou komen.

Volgens haar advocaat Pestman is alleen het feit dat ze in IS-steden als Mosul heeft gewoon niet genoeg voor een veroordeling. ,,Ze heeft geen trouw gezworen aan IS, ze heeft geen wapentraining gehad, ze heeft niets gedaan om IS te helpen.” Haar man Ibrahim deed dat wel, hij werkte er in een bommenfabriek. Anderhalve maand na haar aankomst in het kalifaat wilde Laura er alweer weg: de mishandelingen door haar man gingen door, hij zette onder meer een kalasnikov tegen haar hoofd. Het leven bleek er slecht voor haar en haar kinderen.

Schimmenspel rond ontsnapping

Een eerste ontsnapping mislukte. In juli 2016 lukte het wel. Welke rol verschillende (internationale) overheidsdiensten daarbij hebben gespeeld, is nog steeds onduidelijk. De vader van Laura, Eugene, regelde de ontsnapping via een Duitse contactpersoon, Daniel Köhler. Die Köhler had weer contacten met het Nederlandse Familiesteunpunt, een dienst die contact onderhoudt met families van Syriëgangers, maar volledig wordt gefinancierd door de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het officiële standpunt van de Nederlandse overheid is dat het Syriëgangers niet helpt bij hun vlucht uit het strijdgebied.

De ontsnappingen gingen meerdere keren bijna mis. ,,Ook de keer dat het wel lukte, was dat meer ondanks dan dankzij Köhler. Nu we terugkijken op de zaak, blijkt die man een charlatan en is het de vraag of zijn contactpersonen ‘on the ground’ in Irak überhaupt wel hebben bestaan”, stelt Pestman. Hij en de familie van Laura vermoeden dat de hele operatie niet bedoeld was als redding, maar om informatie te verzamelen voor (Nederlandse) inlichtingendiensten. ,,Er is gespeeld met het leven van Laura en haar kinderen.” De advocaat wil daarom naast Köhler en mensen van het Familiesteunpunt ook NCTV-baas Dick Schoof horen in de rechtbank. Die vraag is tot nu toe afgewezen door de rechtbank. Daniel Köhler, een Duiste deradicaliseringsexpert, heeft de afgelopen maanden ook in Duitsland onder vuur gelegen vanwege zijn betrokkenheid bij enkele ‘ontsnappingen’ uit het kalifaat.