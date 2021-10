Advocaat Plasman doet aangifte tegen Sywert van Lienden om omstreden mondkapjesdeal

De betrokkenen zijn bang in allerlei procedures te belanden met ‘mensen die over veel geld beschikken’, gaat Plasman verder. Ze hebben volgens hem nog altijd veel last van de situatie: ,,Ze zitten er echt heel erg mee. En ook met de tot nu toe totaal onbevredigende afloop.’’



Begin deze maand liet Van Lienden op Twitter al weten dat zijn 'grens is bereikt’. ‘Vriendelijke waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een keer genoeg’, zo schreef hij. ,,Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te worden. Elk mens heeft z’n grens. Die van mij is bereikt.’ Wat hij daar precies mee bedoelde, is onduidelijk. Hij wilde geen nadere toelichting geven. Inmiddels is de tweet verwijderd. Eva Jinek zei vanavond dat Van Lienden tegen haar redactie heeft gedreigd met advocaten.



,,Misschien een kat in het nauw, die maakt rare sprongen’’, aldus Plasman. Hij roept Van Lienden op tekst en uitleg te geven waarom het nou ‘zo complex is om die hoeveelheid geld uit zijn zak te halen en die gewoon netjes terug te betalen. Dat doet hij niet’.



De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Van Lienden en Bernd Damme heeft de afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de eigen site gewist, meldde de Volkskrant deze week. ,,Daar is maar één verklaring voor’’, meent Plasman: ,,Dat hij niet transparant wil worden en waarschijnlijk omdat hij dat niet kan worden.’’