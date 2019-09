Advocaat Schouten wil kroongetuige Nabil B. bijstaan: ‘Dit is een principekwestie’

Derk Wiersum was de advocaat van B., maar hij werd woensdagochtend doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Zeer waarschijnlijk is Wiersum vermoord omdat hij Nabil B. bijstond. B. is kroongetuige in het proces tegen de invloedrijke criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.



Schouten, die zijn initiatief eerst heeft besproken met vrouw en kinderen, vindt dat hij een daad moet stellen. ,,Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt, wat gedaan moet worden. Ik hoop dat heel veel advocaten eenzelfde mail sturen­­. Ik zou daar heel trots van worden.”