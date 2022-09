Advocaat: ‘Spaanse chauffeur van truckdrama Zuidzijde had epileptische aanval’

De Spaanse chauffeur reed op zaterdag 27 augustus met zijn wagen van de dijk in het buurtschap Zuidzijde af en kwam in een barbecuefeest van de ijsclub terecht. Zeven personen, onder wie een ongeboren kind, kwamen daarbij om het leven. Nog eens zeven anderen raakten gewond. Zes konden al snel het ziekenhuis weer verlaten.

Over de toedracht was tot voor kort niets bekend. Kijkend naar de kruising snapte niemand hoe de verdachte daar de dijk af kon rijden. En dan ook nog juist op het moment dat er een feestje was met tientallen bezoekers.

Dinsdagmiddag veranderde dat. Toen besloot het Openbaar Ministerie dat de chauffeur weer contact met de buitenwereld mag hebben. Het betekent dat ook zijn advocaten nu uitspraken over de zaak mogen doen. Die hebben dinsdagmiddag naar buiten gebracht dat de chauffeur een epileptische aanval heeft gehad.

‘Nooit eerder betrokken bij fataal ongeluk’

Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet op de woorden van De Brouwer reageren. Een woordvoerder meldt alleen dat het scenario van de epileptische aanval, net als andere scenario's, wordt onderzocht.

De zegsman kan evenmin wat loslaten over het bloedonderzoek. Dat moet uitwijzen of de chauffeur al dan onder invloed was van verdovende middelen. Eerder meldde de politie al dat uit een blaastest was gebleken dat de Spanjaard niet had gedronken. Getuigen meldden dat hij nadat de vrachtwagen op de slachtoffers was ingereden ‘wartaal’ sprak.

Het OM verdenkt de chauffeur van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en meerdere gewonden. Volgens een woordvoerder was de chauffeur, voor zover nu bekend, nooit eerder betrokken bij een fataal ongeluk.

Nog achter de tralies

De chauffeur zit nog zeker tot begin volgende week achter de tralies. Donderdag wordt duidelijk of zijn voorlopige hechtenis verlengd zal worden.

Daags na het ongeluk besloot de rechtbank dat de Spanjaard vast moest blijven zitten omdat het onderzoek nog in volle gang was. Ook sprak de persrechter toen over gevaar op herhaling. Verkeersadvocaat Bert Kabel legde vervolgens uit dat dit bijvoorbeeld op de medische toestand van een verdachte kan slaan: ,,Zeker als de rechter nog niet zeker weet of dat bij het ongeluk een rol heeft gespeeld.”

Tegen Rijnmond vertellen de advocaten van de verdachte dat hij lang geleden, in zijn jeugd, epileptische aanvallen heeft gehad. Hij slikte hier nog altijd medicijnen voor en stond onder behandeling van een arts.

