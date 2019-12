Advocaat Weski boos op OM: Taghi is ontvoerd

Taghi al in Nederland en overge­bracht naar gevangenis Vught

9:13 Ridouan Taghi is gisteren in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd privévliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland. Het vliegtuig is vanmorgen geland. Taghi is naar de EBI in Vught gebracht.