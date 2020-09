Advocaat: ‘Zet streep door alle coronaboetes na nieuwe foto’s Grapperhaus’

Van Ardenne vindt deze nieuwe foto’s veel stuitender dan de beelden die opdoken van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun vakantie in Griekenland. Daarop was te zien dat ze in een restaurant ook geen afstand hielden toen ze spontaan met iemand op de foto gingen. ,,Maar dat gebeurde in een onbewaakt moment. Dat is anders dan in deze tijd met deze regels beslissen om zo’n feest te geven. Als burger moet je weten waar je je aan moet houden, maar dat wordt zo alleen maar onduidelijker.’’