Advocaten herdenken vermoorde advocaat Wiersum: ‘Eén van ons is niet meer’

Politiebeveiliging. Toegangscontrole. Advocaten die in snelle auto’s door politiebewakers worden afgezet. Het tekent de angst die is gezaaid sinds de moord op Derk Wiersum, de 44-jarige advocaat van kroongetuige Nabil B., twee weken terug.



Om zijn leven en zijn rol binnen de advocatuur te belichten, hield de Amsterdamse Orde van Advocaten een herdenking in de Rode Hoed in Amsterdam. ,,Een herdenking met een dubbele lading’’, aldus Evert Jan Henrichs, de deken van Amsterdam. ,,We hebben het hier over de goede tijden van Derk en zijn rol binnen onze rechtsstaat. Maar alles wordt overschaduwd door de schokgolf die we ondergaan vanwege zijn dood.’’



De moord op Derk Wiersum betekent ‘een aanval op onze rechtstaat’, zei minister Ferdinand Grapperhaus als één van de zes sprekers. ,,Advocaten moeten de vrijheid hebben om voor iedereen zijn zaak te bepleiten. Derk Wiersum was een pleitbezorger. Hij werkte niet tegen iets of iemand, maar voor iemand.’’