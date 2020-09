Advocaten herdenken vermoorde collega Wiersum: ‘Ik heb eigenlijk iedere dag aan hem gedacht’

Bij het kantoor van Cleerdin & Hamer Advocaten in de Amsterdamse Pijp hing vanochtend de vlag halfstok. De advocaten herdachten de moord van hun collega binnenshuis. Robert Malewicz twitterde de foto van de vlag met de tekst: ‘Ter ere van Derk en alles waar hij voor stond.’



Derk Wiersum (44) werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten toen hij op weg was naar zijn werk. De moord bracht een grote schok teweeg in justitiële kringen en ver daarbuiten. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde - met vele anderen - de moord een aanslag op de rechtsstaat. ,,Het vak is voorgoed veranderd,” is sinds de moord een veelgehoorde verzuchting onder strafrechtadvocaten.



Grote processen waarin liquidaties een rol spelen, zijn na de moord omgeven met zware bewaking. Dat geldt eerst en vooral voor het geruchtmakende Marengoproces. Wiersum was een van de twee advocaten van de kroongetuige in de zaak. De (niet-criminele) broer van Nabil B. werd in maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten, een week nadat het Openbaar Ministerie wereldkundig had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.