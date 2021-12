Advocaten: Holleeder niet het brein achter moord op 'bloedgabber’

Willem Holleeder is niet het brein achter de moord op zijn vroegere misdaadpartner Cor van Hout. Die was ten tijde van zijn dood verwikkeld in tal van criminele conflicten. Eén daarvan, een hoogoplopende ruzie over geld met crimineel kopstuk Stanley Hillis, is de meest waarschijnlijke achtergrond van de moord.

Dat betoogden Holleeders advocaten vrijdag in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol op dag twee van hun pleidooi. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf tegen de 63-jarige Holleeder. Het OM schrijft vijf moordopdrachten aan hem toe. Holleeder ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaten zien in alle zaken te weinig bewijs voor een veroordeling en bepleiten vrijspraak.

De moord op Van Hout, op 24 januari 2003 in Amstelveen, vormt de eerste in de reeks. ‘Een belangrijk dossier’ in het geheel, aldus advocaat Sander Janssen, mede gezien de band tussen Holleeder en Van Hout. Het tweetal behoorde in 1983 tot de groep die biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur ontvoerde. In de jaren negentig kwam het tot een breuk tussen beide mannen, die jarenlang door het leven waren gegaan als ‘bloedgabbers’.

Van Hout was de levenspartner van Holleeders zus Sonja, een belangrijke getuige in het huidige moordproces. Zij en zus Astrid hebben belastende verklaringen tegen hun broer afgelegd, niet in de laatste plaats in het dossier-Van Hout.

Aanslag

Cor van Hout werd op de bewuste datum vanaf een motorfiets onder vuur genomen en stierf ter plaatse. Robert ter Haak, een vriend die op dat moment naast hem stond, werd ook geraakt en bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De uitvoerders zijn nooit gepakt, ondanks tal van aanwijzingen en theorieën hieromtrent.

De rechtbank heeft - evenals het OM - alle door de verdediging opgevoerde, alternatieve scenario’s van tafel geveegd, Holleeder schuldig bevonden en levenslang opgelegd. Holleeders raadslieden vinden dat onbegrijpelijk, ook al omdat iedere tastbare aanwijzing tussen opdrachtgever en liquidatie in hun ogen ontbreekt. Janssen hamerde op het feit dat vaststaat dat de knetterende ruzie tussen Van Hout en Hillis heeft plaatsgevonden. De raadsman haalde een anonieme bron aan, die weigert zijn verhaal in het openbaar te doen. “Die Ouwe was woedend en zei: nou is het afgelopen met Cor van Hout”, aldus deze bron. De Ouwe was de bijnaam van de in 2011 geliquideerde Hillis.

Op 15 december ronden de advocaten hun pleidooi af. In januari volgt nog een beperkte slotronde in het proces. De uitspraak van het hof staat gepland op 24 juni volgend jaar.

