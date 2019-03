Advocaten Holleeder richten pijlen op zussen en ex

Op de openingsdag van het pleidooi zijn al de kroongetuigen behandeld (de rechtbank moet hun verklaringen van de advocaten terzijde schuiven). Jansen hekelde gisteren de beeldvorming rond Holleeder. Hij wilde niet zo ver gaan om te zeggen dat Holleeder geen eerlijk proces krijgt, maar ,,de dynamiek rond de persoon van Holleeder heeft op ongekende manier tot een bepaalde beeldvorming geleid.’’ Bovendien is er volgens hem sprake van ‘cherrypicking 2.0’.



Veel mensen hebben door de beeldvorming hun oordeel over Holleeder al klaar, betoogde de raadsman. Hij wees daarbij ook op de rol van de media, waarin de bekendste crimineel van Nederland veelvuldig is neergezet als ,,een psychopaat en een grote klootzak.’’ De media hebben de zaak en de persoon van Holleeder vaak ‘van één kant belicht’. Dat is van invloed geweest op getuigen in het proces, aldus Janssen, hun beeld van de verdachte is er door gekleurd.