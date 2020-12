‘Advocaten kroongetuige Nabil B. op dodenlijst’

Al bijna geen nertsen meer in Nederland

1 december DEN HAAG - Eind volgende week zijn er naar verwachting geen nertsen meer in Nederland. In de afgelopen weken zijn de dieren van het overgrote deel van de fokkerijen gepelsd: gedood omwille van de vacht. Er zijn in het hele land nog maar vier bedrijven met nertsen, zei landbouwminister Carola Schouten maandagavond in de Tweede Kamer.