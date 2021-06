Advocaten Nabil B. reageren op explosieve appjes: ‘Wij hebben nooit over geld gesproken’

‘Het gaat om totaal andere bedragen. Een schijntje’

‘Geen sprake van een koopgetuige’

Schouten stelt dat de gestuurde berichten van de kroongetuige niet al te serieus genomen moeten worden. ,,Het is private, verongelijkte, humeurige pilowtalk van een man tegen zijn vrouw als je boos bent op iemand.” Hij zegt dat hij bereid is om de Kamercommissie van Justitie & Veiligheid vertrouwelijk bij te praten over de maandelijkste kosten rondom de veiligheid van de kroongetuige. ,,Er is geen sprake van een ‘koopgetuige’, zoals Kamp T. de rechtbank wil doen laten geloven.”

Reactie: ‘Er is geen Kamp T’

Advocaat Flokstra kreeg van de rechtbank de gelegenheid te reageren. ,,Dat de verdediging van de kroongetuige niet gelukkig is met het feit dat wij die berichten naar voren hebben gebracht, snap ik. Maar de bedragen die worden genoemd zijn door de kroongetuige genoemd. Niet door ons. Schouten beoogt een kamp rondom de hoofdverdachte in deze zaak op te zetten. Hij probeert ons in dat vermeende kamp te plaatsen en ons daarmee te vereenzelvigen. Het is van geen enkel niveau meer. Het stelt mij teleur.” Ook advocaat Weski, die Taghi bijstaat, reageerde verbaasd. ,,Ik heb er ernstig bezwaar tegen dat er wordt gesuggereerd dat er een ‘Kamp T’ is en dat er sprake was van een soort gecoördineerde actie. Ik vind deze wijze van reageren niet passen in een openbare zitting. Laten we ons tot de feiten beperken.”