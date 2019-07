Afgelopen nacht warmste nacht ooit gemeten

Afgelopen nacht is de warmste nacht die ooit is gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901. Eerder deze nacht was het in De Bilt nog 28 graden. ,,Ongekend", aldus weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

Op veel plaatsen kwam de temperatuur aan het eind van de nacht niet onder de 20 graden, meldt Weeronline. In De Bilt werd het dus 22,9 graden, op een aantal plaatsen was het nog warmer met als hoogste minima 25,6 in Deelen en 25,1 in Volkel.

Weerbureau Weerplaza noemt het ongekend. ,,De laagste temperatuur van afgelopen nacht was 20.0 graden, gemeten in het Limburgse Ell en op Vlieland. Dit betekent gelijk dat we overal in ons land een tropennacht hebben kunnen noteren”, aldus meteoroloog Janssen.

De oude warmterecords stonden op 27 juli vorig jaar. Toen werd het in De Bilt niet kouder dan 22,4 graden. Het landelijke record stond op naam van Deelen. Daar werd het niet kouder dan 24,4 graden. Daarmee zijn afgelopen nacht de absolute warmterecords verbroken.

Het KNMI handhaaft voor vandaag de waarschuwing voor extreme hitte. De code oranje ging dinsdag in voor heel Nederland behalve de Wadden.

Landelijke hittegolf

Ook de 27e landelijke hittegolf is sinds vannacht een feit, meldt weerbureau Weerplaza. Al sinds maandag was het elke dag minstens 25 graden in De Bilt, dinsdag, woensdag en donderdag waren tropisch. ,,Gisteren kon het zuidoosten van het land al de tweede regionale hittegolf noteren, maar vandaag is ook de landelijke hittegolf officieel", aldus Janssen.



Vannacht om 2:00 uur was de temperatuur in De Bilt 28.0 graden, het moment dat de landelijke hittegolf officieel was. Janssen: ,,De laatste keer dat we een landelijke hittegolf konden noteren was vorig jaar in de periode van 29 juli tot en met 7 augustus.”

Opnieuw extreem hete dag

Waar het hitterecord van Warnsveld 75 jaar lang ongrijpbaar was, gaan we er vandaag waarschijnlijk voor de derde dag op rij overheen. Opnieuw wordt het extreem heet in het binnenland met temperaturen die op kunnen lopen tot regionaal 39 graden. ,,Weet de zon urenlang flink te schijnen, dan is zelfs een lokale 40 graden niet uitgesloten! Vanaf morgen wordt het geleidelijk minder heet", stelt Janssen.

Doordat het in Nederland voor de derde dag op rij heet is, stijgt de kans op problemen met de trein, het spoor of de technische onderdelen daaromheen. Dat twittert de directeur communicatie bij de NS, Bartho Boer.

Gisteren schrapte de NS op twee trajecten een aantal ritten. Systemen hadden storingen gekregen doordat treinen urenlang bloot waren gesteld aan extreme temperaturen. Daardoor was minder materieel beschikbaar.