Afgewezen asielzoeker overgiet COA-medewerkers met hete olie, slachtoffers vragen Den Haag: ‘Pas opvang aan’

De Iraanse asielzoeker Tarek S. was zo boos en bang dat zijn asielverzoek voor de derde keer zou worden afgewezen dat hij twee pannen hete olie over twee medewerkers van het azc gooide. Zij raakten zwaargewond. Justitie eist zeven jaar cel tegen hem, de slachtoffers vragen de overheid ‘kritisch te kijken naar het opvangbeleid’.

De ene COA-medewerker lag drie weken op de intensive care, kreeg vier huidtransplantaties en heeft brandwonden op 23 procent van haar lichaam. Ze zal daar de rest van haar leven last van hebben. De tweede COA-medewerker lag een tijdje in coma en had ook meerdere huidtransplantaties nodig. Ze heeft brandwonden boven op haar hoofd en op haar oor, voorhoofd en schouders. ,,De acties van één man hebben mijn leven op z’n kop gezet. Ik kan niet meer paardrijden, niet meer motorrijden. Ik zie mezelf ook niet meer op een azc werken”, stelde ze in een slachtofferverklaring.

Wat er zich op die donderdag 27 januari 2022 in het Limburgse azc Sweikhuizen, een oud klooster, heeft afgespeeld, is een waar drama. COA-medewerkers vertellen de Iraniër Tarek S. (43) ‘s middags dat hij zal worden overgeplaatst naar een opvanglocatie in Arnhem. Hij is al acht jaar in Nederland, zijn asielaanvraag is al twee keer afgewezen, dit lijkt de derde keer te worden. Het COA overweegt hem zelfs een verbod voor alle opvanglocaties op te leggen. ,,Ik schrok en was bang. Ik wilde niet worden overgeplaatst”, zei Tarek in de rechtbank Maastricht.

Zes liter olie

‘s Avonds rond 18.15 uur gaat hij naar de keuken op de derde verdieping van het azc, warmt hij twee pannen met bij elkaar zes liter zonnebloemolie en frituurvet op en houdt hij een brandende zakdoek onder het brandalarm. Als twee vrouwelijke COA-medewerkers de trappen op komen om de oorzaak van het brandalarm te vinden, gooit Tarek de olie over hen heen. De vrouwen gillen van de pijn en worden door andere azc-bewoners onder de douche gezet. Tarek loopt ondertussen naar buiten en laat zich aanhouden als de politie aankomt.

De Iraniër, een kleine, tengere man met een grijzende baard, verklaart dezelfde dag nog tegen de politie dat hij handelde uit boosheid. ,,Ik heb asiel aangevraagd in dit land maar ze pijnigen mij en doen mij lijden. Ze willen me terugsturen, dan ga ik liever naar de gevangenis. Ik heb dit gedaan zodat ze me geen kwaad meer zouden doen. Mij niet en anderen niet.”

Wat deed deze meneer in de opvang? Hij staat te boek als ongewenste vreemde­ling. Hoe is het mogelijk dat hij er niet uit is geplukt? COA-medewerker

Allebei de vrouwen deden maandag in hun slachtofferverklaring een oproep aan de overheid. ,,Met klem wil ik aan onze overheid vragen om met een kritische blik te kijken naar het huidige opvangbeleid en wat hierin wordt gevraagd van de medewerkers. De populatie binnen de opvang verandert en de (psychische) problematieken worden steeds complexer. Is een veilige en leefbare opvang nog wel mogelijk?” aldus de jongste van de twee. De tweede vrouw, die al 27 jaar in de asielopvang werkt: ,,Wat deed deze meneer in de opvang? In het dossier staat hij te boek als ongewenste vreemdeling. Hij was al twee keer in hoger beroep afgewezen. Dit zou zijn derde procedure worden. Hoe is het mogelijk dat hij er bij zijn aanvraag niet uit is geplukt?”

Die Haagse politiek kreeg maandag toevalligerwijs ook nog een rapport van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) toegestuurd. Dat centrum doet jaarlijks onderzoek naar incidenten met asielzoekers). De daad van Tarek past in de trend die het rapport beschrijft. Het WODC constateert dat het aantal incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken in 2022 fors is gestegen: met 42 procent tot 8700 incidenten. Die stijging komt vooral doordat er in 2022 ook veel meer asielzoekers in Nederland waren dan de jaren daarvoor. De incidenten zijn niet allemaal misdrijven en ze kunnen ook binnen het azc zijn voorgevallen. Ook uit wanhoop dreigen met zelfmoord wordt meegeteld. Maar drie procent van alle asielzoekers is in 2022 verdachte van een misdrijf geweest.

Afgewezen asielzoekers

Veruit de meeste misdrijven die worden gepleegd door asielzoekers zijn winkeldiefstallen en inbraken, zo blijkt uit het onderzoek. Van de verdachten komt de helft uit Marokko en Algerije, zogenoemde veilige landen. Omdat zij nauwelijks kans maken op asiel lijken zij eerder geneigd zich niet aan de wet te houden. Dat lijkt ook op te gaan voor Tarek: zijn asielverzoeken waren al meerdere keren afgewezen. Hij ging meerdere keren in hongerstaking, maar dat veranderde niets aan zijn zaak.

Psychologen vermoeden een paranoïde stoornis bij Tarek. Zeker weten ze het niet, de Iraniër weigert medewerking aan onderzoek. Hij zit inmiddels 1,5 jaar vast. ,,Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik heb gedaan. Het was niet goed”, zei hij in de rechtbank.

Zeven jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het wrang dat juist twee COA-medewerkers zijn getroffen. ,,Zij werkten in het azc omdat ze andere mensen wilden helpen.” Het OM wil dat S. zeven jaar de cel in gaat voor het opzettelijk veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

Advocaat Dennis Vlielander wil een lagere staf voor de Iraniër. Hij denkt dat er geen sprake was van voorbedachte rade. Hij ziet sowieso een probleem opdoemen na de celstraf, ook omdat onduidelijk is uit welk land S. precies komt. ,,Waar mijn cliënt dan heen moet? Niemand die het weet. Maar het blijft een mens, met al zijn fouten, die een keer in een maatschappij zal moeten terugkeren.” Uitzetten van asielzoekers die geen recht op opvang meer hebben is vaak lastig. Het land van herkomst werkt vaak niet mee. De asielzoeker leeft dan vaak een illegaal bestaan in Nederland.

De rechtbank doet uitspraak op 10 juli om 13.30 uur.

