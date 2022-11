Afghaanse familie onterecht gebombardeerd; Defensie moet schade vergoeden

Een Afghaans huis dat tijdens de Slag om Chora in 2007 door Nederlandse militairen is gebombardeerd en waarbij 15 burgerdoden vielen, is onterecht aangemerkt als militair doel. Dat oordeelt de Haagse rechtbank.

Volgens de krijgsmacht werd de zogenoemde quala gebruikt als een uitvalsbasis door talibanstrijders en was het bombarderen dus terecht, maar volgens de rechtbank is dat onvoldoende vast komen te staan. Het bombarderen was niet rechtmatig en de Defensie moet de schade nu vergoeden. De hoogte van dat bedrag moet in een nieuwe procedure worden vastgesteld.

Nabestaanden van familieleden die omkwamen bij het bombardement in de nacht van 16 juni 2007 waren naar de rechter gestapt omdat ze de Nederlandse militairen ‘blind geweld’ verwijten. Ze vinden dat de militairen hun inlichtingen niet op orde hadden, toen er in totaal zeven bommen werden afgegooid op de ommuurde woning. De omgekomen Afghanen lagen te slapen en werden verrast. Volgens de nabestaanden werden ze niet gewaarschuwd.

De krijgsmacht besloot het huis te bombarderen omdat het was aangemerkt als een vuuropstelling van talibanstrijders. Dat was volgens Defensie duidelijk geworden aan de hand van informatie van eigen eenheden, lokale bronnen en buitenlandse inlichtingen. Twintig uur voor het bombardement was de plek ook nog gebruikt om Nederlandse militairen onder vuur te nemen. Volgens het Ministerie van Defensie waren er geen regels overtreden, en was ook het bombardement zelf volgens ‘het boekje’ uitgevoerd. Een militair had het doelwit continu onder waarneming en begeleidde de vliegtuigen.

De nabestaanden bestrijden dit. Hun advocaat Liesbeth Zegveld bepleitte eerder dat er maar één rechtvaardiging is om huizen te bombarderen en dat is er als er kort daarvoor nog vanuit die huizen is geschoten. ,,Er moeten wapens van het doelwit zichtbaar zijn en de vijandelijke intentie moet aannemelijk zijn.” Volgens Zegveld zat er veel te veel tijd tussen de beschieting en het bombardement. Het gooien van zeven bommen op deze huizen ging daarom volgens haar veel te ver.

Advocaat Liesbeth Zegveld staat de nabestaanden bij die familieleden verloren tijdens een Nederlands bombardement in 2007.

Het proces duurde ruim anderhalf jaar. Defensie werd daarin meermaals opgedragen om het archief in te duiken en alle informatie boven tafel te halen. Lang dachten de nabestaanden dat ze waren getroffen door artillerie, maar dit bleek uiteindelijk een bombardement te zijn geweest van F-16’s.

Toch is niet precies duidelijk geworden hoe de besluitvorming is geweest in de laatste uren voordat de bommen vielen. Defensie gaat ervan uit dat er ook kort voor de daadwerkelijk actie laatste inlichtingen zijn binnengekomen, maar die zijn niet in het archief gevonden. En als het er wel zou zijn, mag het niet worden vrijgegeven omdat het staatsgeheim is. Ook blijft onduidelijk wanneer nu precies het besluit is genomen om dit huis te bombarderen.

De slag om Chora was het grootste offensief van de Nederlandse krijgsmacht sinds de Korea-oorlog. Zo’n zestig Nederlandse militairen zaten op een belangrijk knooppunt in de provincie Uruzgan en waren omsingeld door de taliban. Terugtrekken was voor de geloofwaardigheid van de missie geen optie, vertelde de toenmalige commandant Hans van Griensven eerder. Hij besloot te blijven. Omdat het uren zou duren voordat er op de grond versterkingen waren, gaf hij het bevel om te schieten met artillerie en voerden F-16’s bombardementen uit. In totaal werd er vier dagen gevochten en vielen er 250 slachtoffers, waaronder vijftig tot tachtig burgers. Ook kwamen in die dagen twee Nederlandse militairen om.

De Chora-vallei in Afghanistan werd in juni 2007 zwaar gebombardeerd om een aanval van talibanstrijders af te slaan.