‘Afperser die uit is op geld probeert het vaak gewoon en kijkt wie er zwicht’

Voor het eerst blijkt dat er bitcoins zijn geëist. Wat zegt dat over de afzender?

,,Het lijkt erop dat het iemand is die het puur om het geld is te doen. Heel vaak zijn afpersers mensen die een conflict hebben, met hun oud-werkgever bijvoorbeeld, maar dat scenario is nu minder logisch. Daarvoor zijn te veel verschillende bedrijven slachtoffer geworden. Het is onwaarschijnlijk dat deze afzender daar allemaal heeft gewerkt.’’



De nieuwe brieven zijn niet verstuurd uit naam van het Rotterdamse incassobureau CIB. Waarom zou een afperser daarvan af willen wijken?

,,De vorige keer zijn er geen bombrieven afgegaan. Dat kan een bewuste actie zijn geweest om eerst alleen te willen afschrikken. Maar het kan ook zo zijn dat de afzender zich heeft gerealiseerd dat de kans klein is dat de brieven daadwerkelijk worden geopend als deze worden verstuurd namens een incassobureau. Voor veel mensen is dat geen positieve post. Het was dan ook niet zo gek dat een aantal brieven ongeopend retour afzender is gestuurd.’’