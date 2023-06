Afsluiting brug bemoeilijkt kankerbehandeling Romy (26): ‘Het is hartstikke klote’

In maart voelt Romy iets zitten in haar borst. Ze vertrouwt het niet en schakelt haar huisarts in. Die verwijst haar door en na extra onderzoek krijgt ze een vreselijke diagnose: borstkanker. Het leven van de Reisenaer die in het dagelijks leven werkt als marketeer staat op z’n kop. Ze moet nu één of soms zelfs twee keer per week naar het ziekenhuis in Rotterdam voor een chemokuur en andere behandelingen. ,,Het is heftig.”