‘Afstandsmoeder’ Trudy krijgt na ruim 50 jaar geen gelijk van rechtbank

Via de livestream was de uitspraak vanmorgen te volgen. In de zaal zaten Trudy Scheele- Gertsen, haar advocaat Lisa Marie Komp en vele anderen. De rechter schetste de omstandigheden waarin Scheele-Gertsen in 1968 als ongehuwde moeder bij de Paula Stichting beviel van haar zoontje. Dat zij, maar ook veel andere ongehuwde moeders niet waren geïnformeerd over de mogelijkheid zelf hun kind op te voeden. 13000 tot 14000 moeders, die toen werden gezien als ‘gevallen vrouwen’ overkwam tussen 1956 en 1984 hetzelfde.