Aftrap nieuwe studiejaar: geen coronaregels meer, laatste jaar leenstelsel en kamernood

Fiscus geeft Scientolo­gy belasting­voor­deel, tegen uitspraak Hoge Raad in

De Scientology Kerk Amsterdam, een omstreden religieuze beweging, heeft na een jarenlange juridische strijd een fiscaalvriendelijke status gekregen van de Belastingdienst. De ‘kerk’ zou voldoen aan de huidige regels, aldus de fiscus woensdagavond in een toelichting. Terwijl de Hoge Raad in 2016 nog oordeelde dat de organisatie geen Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) is zoals andere kerken.

1 september