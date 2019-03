Agent (22) verdiende tonnen met lekken info naar zeker vijftig ‘klanten’

Stoerdoenerij

De agent werkte in Amsterdam, maar raadpleegde systemen door het hele land. Hij was nog maar zo kort in dienst dat zelfs het vermoeden rees dat hij bij de politie is gegaan om de onderwereld van informatie te kunnen voorzien. Dit valt echter niet te bewijzen. Hij ontkent dit. De Tielse verdachte vertelde dat het ermee begon dat hij vrienden liet zien hoe hij in de politiesystemen kon komen. ‘Uit stoerdoenerij’. Al gauw werd hij benaderd door iemand van wie hij wist dat die vaak met justitie in aanraking was geweest. De persoon zou hem hebben bedreigd met een mes en uit angst zou hij zijn begonnen informatie te geven. Vanuit die persoon zouden anderen zijn gekomen.

Gokprobleem

De officier van justitie gelooft er niets van. Uit getapte telefoongesprekken met die persoon komt niet de indruk naar voren dat hij bang was. En hij heeft ook naar andere personen gelekt.



Het begon allemaal met een anonieme melding in maart vorig jaar. Al gauw kwam de verdachte in beeld. Hij bleek met zijn inloggegevens veelvuldig hebben gezocht buiten diensturen. Er kwamen meer meldingen die de verdachte rechtstreeks aanwezen als het lek. Er volgden taps en uiteindelijk werd hij in november aangehouden.



De agent had een gokprobleem. Mogelijk ligt daar het motief. De officier van justitie noemde het schrikbarend hoe hij criminelen over zijn schouder mee liet kijken in het politiesysteem. Een van de betalers wilde informatie over de aanwezigheid van hennepkwekerijen op industrieterreinen, om die te kunnen rippen. Andere klanten hielden zich bezig met ramkraken of overvallen.