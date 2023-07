Agent (45) slaat man meermaals in gezicht tijdens arrestatie: ‘Geen grenzen overschreden’

Deel appeloogst mislukt, frustratie onder telers: hét bestrij­dings­mid­del tegen bloesemke­ver is verboden

Het diertje oogt onschuldig, maar schijn bedriegt: de appelbloesemkever is begonnen aan een onstuitbare opmars. Daardoor zien fruittelers een fors deel van hun oogst mislukken. Een oplossing lijkt ver weg, nu het gebruik van een bestrijdingsmiddel is verboden. ,,Dit jaar is het écht tot een uitbarsting gekomen.”