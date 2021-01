Agent Dave maakte veel mee, maar toen een 13-jarig meisje werd vermoord, ging het licht uit

Op 17-jarige leeftijd ging Dave het leger in, als marinier. Later wilde hij door persoonlijke omstandigheden minder van huis zijn en maakte hij de switch naar de politie. Sinds 2012 is hij wijkagent in Amersfoort Centrum. Daarnaast is hij werkzaam geweest als rechercheur en zit hij bij de technische eenheid van de ME. ,,Ik zoek de spanning altijd op. Van een baan waarbij ik alleen maar stil zit, zou ik onrustig worden.”