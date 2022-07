Agent die betrokken was bij arrestatie boerenzoon Jouke thuis belaagd: ‘Vreselijk voor hem en zijn gezin’

Eén van de agenten die betrokken was bij de aanhouding van de 16-jarige boerenzoon Jouke in Heerenveen, is thuis belaagd door tegenstanders van het stikstofbeleid. Er is onder andere in zijn tuin brandgesticht, bevestigt politievakbond ACP tegen deze site. ,,Het is ongekend wat hier allemaal gebeurt. Dit is niet de manier waarop wij met elkaar moeten omgaan”, briest voorzitter Wim Groeneweg.

De spanning in het noorden van ons land is momenteel ‘om te snijden’, zegt Groeneweg. Boeren zijn ‘vreselijk boos’ en richten hun frustratie op politieagenten, die volgens de ACP-voorzitter ‘alleen maar hun werk doen’. ,,Er is geen enkele agent in Nederland die opstaat met de gedachte: laat ik vandaag eens lekker mijn dienstwapen trekken. Dat gebeurt echt zelden in ons land, en gelukkig maar.”

Bij de aanhouding van de 16-jarige boerenzoon voelden de agenten zich genoodzaakt een schot te lossen. Of dat rechtmatig gebeurde, wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Volgens Groeneweg maakt het incident en de bijbehorende massale ophef ‘heel veel indruk’ op de betrokken agenten. ,,Zij zijn zeer aangeslagen door de gebeurtenis en wat er momenteel allemaal op hen afkomt. Hun namen gaan rond op sociale media en nu worden ze ook thuis opgezocht. Dat doet wat met politiemensen en hun gezinnen. Het is vreselijk.”

Groeneweg is kritisch over de zorg die naar de betrokken agenten uitgaat. ,,We lezen allemaal verhalen van burgemeesters die op bezoek gaan bij gedupeerde boeren en andere getroffenen, maar als het gaat om deze drie collega’s heb ik nog helemaal niets gehoord. Zelfs niet van de eenheidsleiding. Is dat nou de manier waarop we met elkaar omgaan?”

Strobalen voor woning

Op sociale media circuleert een filmpje waarin boeren enorme strobalen en ander afval voor een woning dumpen. Dat zou de woning van een van de betrokken agenten zijn, maar is nog niet bevestigd. ,,Dat heb ik inderdaad ook gehoord. Het gaat echt de verkeerde kant op zo”, zegt Groeneweg. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond is eveneens bekend met de beelden. ,,Dit is verschrikkelijk en kan echt niet”, laat hij weten. Xander Simonis van politiebond ANPV stelt dat ‘overheidsbeleid er niet toe mag leiden dat individuele medewerkers thuis worden lastiggevallen of bedreigd. ,,Je mag in Nederland een eigen mening hebben, demonstreren, maar wel binnen de regelgeving die daarvoor geldt.”

De politiek in Den Haag is volgens de bonden aan zet om de rust in de samenleving weer terug te laten keren. ,,We kunnen allemaal boos zijn op de politie, maar dat heeft helemaal geen zin. Wij zijn slechts uitvoerders van de wet en zorgen dat de wet gehandhaafd wordt. Zodra de veiligheid van onze mensen of van omstanders in het gedrang komt, dan treden we op. De politie staat voor een gezonde en veilige samenleving, daar moet echt wat meer respect en waardering voor komen”, besluit Groeneweg.

Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog op een reactie.

Voorzitter politiebond: tientallen bedreigingen bestuurders De afgelopen dagen hebben tientallen bedreigingen en intimidaties plaatsgevonden van wethouders, raadsleden en Kamerleden rond de boerenacties. Dat gebeurde onder meer via social media, in persoon door mensen die voor de deur stonden en soms telefonisch, zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs naar aanleiding van uitspraken die hij eerder deed in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Struijs noemt de bedreigingen en intimidaties een zorgelijke ontwikkeling. ,,Het is onderdeel van de toenemende agressie van de boeren.” Volgens Struijs mag intimidatie en bedreiging nooit een verdienmodel worden. ,,Dat wordt het wel als Kamerleden wegblijven uit de Kamer.” Vorige week werd bekend dat CDA-Kamerlid Derk Boswijk voorlopig thuisblijft bij zijn gezin, nadat boze boeren bij zijn huis stonden om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zelf was hij toen nog aan het werk, zijn twee kinderen van 4 en 7 jaar waren er wel, meldde Boswijk op Twitter. Volgens Struijs maakt niet iedereen melding van een bedreiging of intimidatie. ,,Daarom is het goed dat Boswijk nu zegt: ik ben er wel klaar mee. Ook met de Covid-rellen hebben we gezien dat dit soort acties het verdienmodel aan het worden is, en dat is heel zorgelijk.”

