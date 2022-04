Agent die in de auto niet handsfree belt, vecht boete tevergeefs bij het gerechtshof aan

De agent was het aanspreekpunt voor een observatieteam dat onderzoek deed naar de verzending van verdovende middelen via de post. Toen hij in zijn eigen auto op de A6 bij Lelystad onderweg was naar huis, belde het postbedrijf. De hoofdagent vermoedde dat het om informatie over een postpakket met drugs ging en nam niet-handsfree op. Volgens de man kon het gesprek niet wachten. Prompt werd hij betrapt en bekeurd.

Politieagenten mogen de verkeersregels overtreden als dat ‘voor een goede uitvoering van de politietaak’ gewenst is. Maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat hier niet het geval; de agent kon niet duidelijk maken waarom het telefoontje niet even kon wachten. De politieman verklaarde eerst goed te hebben gekeken of hij de verkeersveiligheid niet in gevaar zou brengen door op te nemen en vond dat het kon. Maar de rechter dacht daar op basis van foto's in het dossier anders over: het was spitsuur en op de beelden was te zien dat de agent continu op de linker rijstrook reed, kort op zijn voorganger zat en met één hand stuurde.