Agent die schoot op trekker met tiener Jouke wordt vervolgd

Met videoHet Openbaar Ministerie vervolgt de agent die in de zomer van vorig jaar in de buurt van de A32 in Heerenveen schoot op een trekker. Het voertuig werd bestuurd door de 16-jarige Jouke Hospes. De agent wordt verdacht van poging tot doodslag.

Er is nog geen zittingsdatum bekend, meldt het OM. De zaak wordt behandeld door de zogeheten blauwe kamer, hier belanden zaken van opsporingsambtenaren.

Het OM wijst er verder op dat op sociale media een naam en foto rondgaan van een politieman die ‘ten onrechte’ wordt gelinkt aan het schieten. ,,Het gaat niet om de verdachte in deze zaak.”

De politie laat in een reactie op het nieuws over de vervolging weten dat ‘objectieve controle’ op het handelen van de politie door de rechtbank belangrijk is. ,,Aangezien het aan de rechter is om een uitspraak te doen over het handelen van de agent reageren wij tot die tijd niet inhoudelijk op deze zaak”, aldus de politie.

,,Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving”, zegt de politie. ,,Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega’s is de impact groot.”

Wat gebeurde er?

Jouke was op 5 juli bij een boerenprotest langs de A32 bij Heerenveen toen een agent op zijn tractor schoot. De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. Jouke werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar die zaak is later geseponeerd waardoor de tiener niet wordt vervolgd.

De 16-jarige boerenzoon uit Akkrum reed op de bewuste dinsdagavond ‘van de schrik door’ toen hij bij het boerenprotest in Heerenveen door de politie werd beschoten. Dat verklaarde hij tijdens zijn verhoor, zo vertelde zijn advocaat aan deze site. Hij verwachtte op basis van de verklaring van zijn cliënt en de beelden van het incident al dat er geen vervolging zou komen.

Jouke dacht naar eigen zeggen eerst aan rubberen kogels, maar toen hij in de spijl van de cabine het kogelgat in zijn tractor zag wist hij volgens zijn advocaat dat het menens was. Volgens de tiener mag hij van geluk spreken dat hij het incident overleefd heeft. ‘Ineens was het PANG in mijn rechteroor, ik denk wat krijgen we nou, piep in het oor. Ik denk snel wegwezen uit paniek, straks komt er een tweede achteraan’.

