‘Agent hield bloedneus over aan Kroons kopstoot’

Onderzoek: Risico van werken en wonen met asbest vaak onmeetbaar klein

13:04 Het verwijderen van asbest en wonen en werken in een gebouw met asbest is veel minder riskant voor de gezondheid dan tot nu toe wordt aangenomen. In veel gevallen zijn de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar en is het gebruik van extreme beschermingsmiddelen onnodig.