Agent op matje na intimiderende video met wapenstok: ‘Hij bedoelde het met een knipoog’

Politieagent Erwin van Erve is voor veel inwoners van Tilburg een bekend gezicht. Met vaak spannende filmpjes geeft hij zijn ruim drieduizend volgers een kijkje in de keuken tijdens nachtdiensten in de Brabantse stad. Dat doet Van Erve op zijn eigen manier: recht voor zijn raap, met humor en vaak een knipoog. ,,Dat is ook de reden waarom zoveel mensen hem volgen”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie.



Maar sinds gisteren krijgt Van Erve talloze negatieve reacties over zich heen. De agent plaatste twee filmpjes over de coronamaatregelen en kwam volgens veel kijkers intimiderend over. ,,Anderhalve meter, als je niet geraakt wordt door een wapenstok, dan sta je ver genoeg van me vandaan. En anders... sta je binnen die anderhalve meter. En dat wil je niet, want dit doet pijn”, zegt Van Erve terwijl hij zijn wapenstok in een van de video’s over zijn vingers laat glijden.