Agent perplex en in onzekerheid door spuger: ‘Ik proefde zijn bloed in mijn mond’

Hij en zijn collega hadden gisteravond dienst toen er rond middernacht een melding kwam uit de binnenstad dat een dronken persoon zich vervelend gedroeg. Bij aankomst maakte hij de agenten meteen voor racisten uit. ,,We pikken veel maar niet alles’’, zegt Braakenburg, die de man aanhield voor openbare dronkenschap. Tot zover niks bijzonders. ,,Bij aankomst op het bureau zag ik dat hij een bebloede mond had. Toen ik dicht bij hem was, spuwde hij me plotseling vol in het gezicht. Zomaar, uit het niets. Ik proefde het bloed gewoon. Een walgelijke ervaring!’’, aldus de perplexe agent.