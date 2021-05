Agente Marjolein emotioneel over meisje dat einde aan haar leven maakte: ‘Ik had je zo graag willen helpen’

IJverige gemeente­wer­ker met onkruid­bran­der vernielt per ongeluk kunstwerk van 250.000 euro: ‘Heel erg spijtig’

29 april Het was een prachtig kunstwerk bij het Centraal Museum in Utrecht, er was maar liefst drie jaar aan gewerkt: een trap, begroeid met speciale plantjes. Kosten: bijna 250.000 euro. Een gemeentewerker met zijn onkruidbrander zag er de schoonheid niet van in en brandde alles in vijftien minuten helemaal weg.