Agenten betrappen inbreker die zich door gat van muur wurmt

Agenten konden hun ogen nauwelijks geloven toen ze onlangs arriveerden bij een inbraakmelding in de Zakkendragersstraat in de binnenstad in Dordrecht. Op zoek naar een mogelijke inbreker troffen de agenten een man aan die zich in een nauwe opening van een muur in het smalle steegje had gewurmd.