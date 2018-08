Agenten verrassen jarige Gigi (10) 'bij hoge uitzondering'

Op foto's van de Nijmeegse politie op Facebook is een brede glimlach op het gezicht van Gigi te zien. Zijn moeder nodigde de politie onlangs uit om tijdens zijn verjaardag langs te komen. ,,Zulke uitnodigingen ontvangen wij vaker en doorgaans hebben wij hier echt geen tijd voor", schrijft een agent. ,,Vandaag was dat even anders en zijn we op de uitnodiging in gegaan."



'Bij hoge uitzondering' mochten Gigi en zijn vrienden een kijkje nemen in wagens van de politie en op een politiemotor zitten. Als extraatje kreeg de jarige een kalender van de bekende politiehond Bumper.