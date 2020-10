Agenten voor de deur, vader Pim wist het gelijk: Sam (18) was overleden bij scooterongeluk

Man op Schiphol opgepakt na grap over bommen. ‘Grap of niet, hier houden we niet van’

9 oktober De Koninklijke Marechaussee heeft een 62-jarige man uit Goes aangehouden die vanmiddag in de vertrekhal op Schiphol riep dat hij bommen bij zich had. Hij deed dat bij het inchecken. Voordat hij het wist, was hij aangehouden.