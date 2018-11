Agenten zetten IKEA-kastje in elkaar

Het is niet de eerste keer dat agenten in opmerkelijke situaties belanden. Zo zette de politie vorig jaar een ladder tegen het slaapkamerraam van Harms Vermaat uit Bergen op Zoom, om hem wakker te maken voor de bevalling van zijn vrouw. De telefoon lag naast zijn bed, maar Harms lag zo diep te slapen dat de tientallen belletjes vanuit het Bravis ziekenhuis, met de mededeling dat de bevalling was begonnen, onbeantwoord bleven.



Een agente in Doetinchem oogstte veel lof door na een verkeersongeluk in andermans keuken broodjes te smeren voor de kinderen die even alleen thuis waren. ,,Na een ongeluk zijn er soms belangrijke zaken die moeten gebeuren. Moeder moest voor zowel opa als oma zorgen na een aanrijding. Dan passen wij toch even op de kleintjes totdat papa thuis is?”



Agenten van de politie Eindhoven maakten ontbijt en deden de afwas voor een gezin, omdat de moeder van de kinderen met spoed naar het ziekenhuis moest. En ook als je met pech langs de weg staat, met een tankstation in je blikveld, is de politie niet te beroerd om je auto even vooruit de duwen.



Maar ook dieren blijken wel wat hulp te kunnen gebruiken. In Amersfoort had de politie haar handen vol aan het helpen oversteken van een zwanenfamilie. Ze lieten auto's stoppen om de vogels veilig de overkant te laten bereiken. In Oss werd een ganzennest van een exclusieve beveiliging voorzien. Vóór de broedplek wapperde in april een roodwit afzetlint van de politie: ‘NIET BETREDEN’.



De politie Neder-Betuwe hielp eerder bij de geboorte van een kalf, omdat de dierenarts te lang op zich liet wachten. Dat leverde bijzondere beelden op.