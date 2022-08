Agractie roept op tot nieuwe boerenblokkades, ‘standstills’ op drukke plekken

,,We moeten volhouden met acties”, zegt melkveehouder Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, in een maandag gepubliceerde videoboodschap. ,,Of het nu publieksvriendelijke zijn zoals bij de Vuelta of scherpere acties, ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning, want we zijn allemaal druk, maar wel met groot effect. Denk daarbij aan standstills bij drukke plekken bij je in de buurt. Die kun je vaak, met kleinere groepen, goed realiseren.”

Agractie kan zich niet vinden in het stofstofbeleid van de overheid en wil met de acties 'daar aandacht op vestigen’. ,,De strijd is nog niet gewonnen. Hou vol en geef niet op. Als we nu niet grondig keren gaat het beleid nagenoeg ongewijzigd door.”

Farmers Defence Force schort harde acties op

Farmers Defence Force schortte voor het weekend juist plannen voor harde acties voorlopig op ‘uit blijk van goede wil’ naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever zegt dat de groep dat doet als eerste handreiking in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Dat Agractie er nu voor kiest om wel harder actie te voeren, ‘moeten ze zelf weten’. ,,Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen, maar het zou slim zijn geweest om dit af te stemmen”, zegt Van den Oever.

Hoewel de harde actie bij de FDF-achterban nu even uit blijven, heeft Van den Oever ‘weinig vertrouwen’ in het kabinet. ,,Ze zijn in gesprek met natuurorganisaties. Het is afwachten.” FDF gaat nog wel publieksvriendelijk actievoeren, onder meer door het ophangen van omgekeerde vlaggen aan eigen boerderijen en de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta a España, die zaterdag in Nederland start.