Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord; grond is splijtpunt

Boerenactiegroep Agractie stapt uit het overleg over het landbouwakkoord met het kabinet. Dat laat voorman Bart Kemp weten, die in Ermelo aanwezig was bij een vergadering met boeren, belangenorganisaties, natuurbeheerders, provincies en het ministerie van Landbouw over de inhoud van het landbouwakkoord.

De actieclub overweegt pas weer deel te nemen aan het overleg ‘als er een handreiking wordt gedaan, met name over het grondbeleid‘. De actiegroep liet van tevoren al weten het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde onderdelen van het landbouwakkoord.

,,Er is geen onderhandelingsresultaat waarbij het grootschalig aanwijzen van gronden met verplichte beperkingen van de baan is. Daarom schorten wij deelname van Agractie Nederland als lid van de hoofdtafel op”, aldus Kemps. Volgens hem heeft Agractie diverse oplossingen aangereikt, maar tot dusver zonder succes.

Breken

's Lands grootste landbouworganisatie LTO Nederland blijft wel aan tafel. Ze stelt te willen blijven knokken voor een zo goed mogelijk eindresultaat. ,,Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders", aldus voorzitter Sjaak van der Tak.

Afgelopen zondag maakte Dutch Dairymen Board, een kleinere organisatie van melkveehouders, ook al bekend op te stappen. Sinds de winst van BBB tijdens de provinciale verkiezingen lijken de kaarten ineens anders geschud en hopen boerenorganisaties vooral beweging te zien vanuit de regeringscoalitie.

Volledig scherm Wie is straks eigenaar van de grond? Dat is een van de pittigste vraagstukken voor de onderhandelaars van een landbouwakkoord. © ANP / ANP XTRA

Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van de landbouwsector na 2040 en niet over het stikstofbeleid. Maar volgens veel deelnemers is het stikstofbeleid wel grotendeels bepalend voor de vraag voor welke boerenbedrijven er na 2040 nog toekomst is.

Vloerkleed weg

Een van de meest gevoelige onderwerpen is grondgebruik. Want hoeveel land blijft er over voor boeren en tuinders om te bewerken? UIt een eigen onderzoek van de melkveehouderij bleek dat door allerlei overheidsmaatregelen deze sector 236.000 tot 400.000 hectare grond dreigt te verliezen. ,,Ze trekken het vloerkleed onder de sector vandaan”, stelde NMV-voorzitter Henk Bleker begin februari al.

Pijnpunt is de wens van de overheid om 'landschapsgrond’ aan te wijzen. Dat is grond die nu in gebruik is bij boeren, maar waarop diensten als natuur en recreatie een plek zouden moeten krijgen. Agractie van Bart Kemp stelde daarop voor dat natuurorganisaties hun terreinen, die ze de afgelopen decennia deels in handen kregen door onteigening van boeren, beschikbaar stellen voor het vee van agrariërs. Daarover is voorlopig geen overeenstemming.

Volledig scherm Piet Adema (Landbouw) en Ministers Christianne van der Wal (Stikstof) tijdens een debat met de Tweede Kamer. © ANP

En dan zijn er nog drie punten waarop boeren willen dat het kabinet beweegt, maar waar minister Adema, die als bewindsman van LNV over een landbouwakkoord onderhandelt, eigenlijk niets over te zeggen heeft. Dat is de vraag of het kabinet 2030 als deadline voor stikstofdoelen wil laten vallen, net als de gedwongen onteigening als uiterste middel in het stikstofbeleid. Beide onderwerpen liggen bij collega Van der Wal.

En over de vraag of er meer budget beschikbaar kan komen voor uitvoering van een eventueel landbouwakkoord gaan de bewindslieden van Financiën. Kortom: Adema onderhandelt met de handen op de rug, zo stellen deelnemers aan de besprekingen. Mogelijk worden er volgende week opnieuw twee dagen uitgetrokken voor overleg.

Praat mee.

