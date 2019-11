Air Europa over Schiphol: Per ongeluk kapingsalarm geactiveerd, het spijt ons zeer

De beste ziekenhui­zen van Nederland en winnaars The Voice in De Ochtend Show to go

20:36 Verslaggever Hanneke van Houwelingen vertelt ons morgenochtend alles over de Ziekenhuis Top 100 in een nieuwe aflevering van De Ochtend Show to go. Boswachter Jerry Meijs en voormalig The Voice of Holland-winnaars Dennis van Aarssen en Jim van der Zee schuiven ook aan. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.