Ajacied Promes gearresteerd voor steekpartij

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden tijdens een groot feest dat Promes eind juli gaf in Abcoude. Dat feest was in een loods van het bedrijf van de voetballer die zijn eigen kledinglijn heeft. Vandaag is Promes voor het incident opgepakt. Volgens de Telegraaf wordt de Ajacied verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Dit is een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er in juli een steekpartij in Abcoude heeft plaatsgevonden en dat er vandaag een 28-jarige verdachte is aangehouden in verband met dat incident. Over de identiteit van de verdachte wil de woordvoerder niks zeggen. De zaakwaarnemer van Promes wil desgevraagd niet ingaan op vragen over de situatie van zijn cliënt.

Niet op de training

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag in het bekertoernooi tegen FC Utrecht. Promes is bezig aan een moeizaam seizoen. De vleugelspits is niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij kwam weliswaar in alle twaalf competitiewedstrijden in actie, maar in de helft daarvan was hij invaller. Promes maakte vijf doelpunten in de Eredivisie. In de Champions League kwam hij in vijf optredens, waarvan vier als invaller, niet tot scoren. Vorig seizoen maakte Promes vier doelpunten in de Champions League en twaalf in de competitie.