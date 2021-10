Al 10 jaar ruzie om een erfenis: ‘Zij hebben een huis en gezin, ik heb nooit wat voor elkaar’

De rechter heeft woensdagmorgen in de rechtbank in Almelo al min of meer laten doorschemeren wat zijn vonnis wordt, als hij zich nog één keer tot beide partijen richt: „Heeft u, buiten de rechtbank, contact met elkaar?”. Het antwoord luidt nee. De rechter vervolgt: „Ik wens u toe dat, als dit achter de rug is, u samen een bak koffie gaat drinken. En over andere dingen praat dan deze zakelijke narigheid. U bent broer en zussen van elkaar. Daarvan heb je er niet veel.” In de zaal kunnen aanwezigen een speld horen vallen.