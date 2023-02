Al 25.000 keer ging het Complimentenspel de toonbank over in Nederland, maar ook over de grens

Voortvluch­ti­ge tbs’er Sherwin W. door ‘ouderwets recherche­werk’ opgepakt in Spanje

De voorvluchtige tbs’er Sherwin W. uit Spijkenisse is in Spanje opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man werd in de omgeving van Murcia opgespoord en aangehouden bij een gecoördineerde actie van Nederland en Spanje.