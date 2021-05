Al 6 miljoen Nederlanders kregen minimaal één prik: 'En dan ben je al best goed beschermd’

Het RIVM maakte gisteren de vaccinatiegraad bekend van thuiswonenden in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar. Die blijkt hoog, als je tenminste kijkt naar het aantal mensen dat in elk geval de eerste prik heeft gehad. In elke leeftijdscategorie boven de 65 jaar ligt dat percentage boven de 70 procent. Bij de 80- tot 84-jarigen is de vaccinatiegraad met 90,7 procent het hoogst. Bij de 65- tot 69-jarigen, die later aan de beurt waren, komt het voorlopig uit op 71,5 procent.