Al drinkt Willem niets, zijn alcoholpromillage staat gelijk aan tien glazen bier

Video Nederlan­ders krijgen vaker kanker dan meeste andere EU-inwoners

28 augustus Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Nederland staat daarmee in de Europese ranglijst op de derde plek. Alleen in Ierland en Denemarken krijgen mensen vaker de diagnose kanker. Dat Nederlanders vaker kanker krijgen, komt door verschillen in leefgewoonten en genetische kenmerken, meldt het IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland.