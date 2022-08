Al jaren strijden we tegen vooroordelen en nu komen jongeren zelf met de oplossing

Onderzoek naar docent op Windesheim met ‘wappie­denk­beel­den’: 'Hoort dit niet te doen’

Hogeschool Windesheim in Zwolle doet onderzoek naar een docent die op sociale media volop artikelen deelt over het coronavirus. Volgens Daniël Tuijnman - die een klacht over hem indiende - gaat het om ‘wappiedenkbeelden’. ,,Een docent met deze functie hoort dit niet te doen.”

25 augustus