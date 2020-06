Al maanden van elkaar gescheiden: de mannen wachten aan boord, en zij wachten thuis

‘De bemanning wil graag naar huis’

Chiefmate Wouter Blom (33) uit Harlingen zit in een hotel in Taipei in quarantaine voordat hij zijn maten mag aflossen.



,,De dag dat mijn vrouw Johanna werd geopereerd, vertrok ik. Normaal gesproken zou ik thuis zijn gebleven en had ik dat met een collega roostertechnisch opgelost. Nu de jongens al zo lang aan boord moeten blijven, kan dat voor mijn gevoel niet. Daarbij: ik wist dat ze bij haar ouders in goede handen zou zijn. Ik ben nu in quarantaine op de zeventiende verdieping van een hotel in Taipei, met uitzicht op de wolkenkrabber Taipei 101. Via de receptie krijg ik drankjes, nootjes en maaltijden op mijn kamer. Het eten is niet geweldig, gelukkig bezorgen eettentjes uit de buurt ook.



Als ik straks op het schip zit, bellen Johanna en ik een of twee keer in de week. Videobellen trekt het internet niet, met 160 man aan boord. Ik ben benieuwd hoelang dit nog duurt. Ons werk is intensief, na vijf weken ben je opgebrand. Dus nu we langer doorwerken, houden we elkaar goed in de gaten. Van de bemanning die aan boord is, hoorde ik dat ze opgelucht is als ze naar huis mag.’’