Al meer dan drie ton ingezameld voor verdronken Marcin

Daarmee is meer dan voldoende geld opgehaald voor de begrafenis van Kolczynski. Martina Janasz uit Den Haag startte de inzamelingsactie donderdag op de website GoFundMe toen ze hoorde dat het gezin van de verdronken Pool geen geld had om zijn lichaam naar zijn vaderland terug te brengen. Inmiddels is via die actie al meer dan 267.000 euro geschonken. Via doneeractie.nl is ruim 57.000 euro binnengekomen. Het geld is afkomstig van ruim 16.000 donateurs. Het geld is tevens bestemd voor de nabestaanden van Kolczynski, die een vrouw en drie jonge kinderen achterlaat.

Het drama rond de 37-jarige Pool Marcin Kolczynski speelde zich zondag af in de Noord-Hollandse badplaats Julianadorp. Marcin was alleen op het strand toen hij drie kinderen in het water in de problemen zag komen. Marcin was op een onbewaakt stuk strand (dat wil zeggen: zonder strandwacht of signaleringsvlaggen). Hij had een vrije dag en had zijn vrouw Monika op dat moment net aan de lijn.

Muistroom

Marcin ging het water in, wist de kinderen te redden maar kwam zelf in een muistroom terecht en verdween uit zicht. Een reddingsactie werd op touw gezet. Marcin spoelde een uur later aan, leefde nog, maar overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

Niet lang daarna werd zijn vrouw Monika thuis in het Poolse dorp Kazimierz Biskupi gebeld met de verschrikkelijke mededeling. ,,Ze had al een paar keer geprobeerd te achterhalen wat er aan de hand was, toen ze ineens werd gebeld vanuit Nederland dat haar man was overleden,” vertelde Martina Janasz eerder. Janasz heeft contact met de familie.