Al meer klachten van gedupeerden gaswinningsgebied bij ombudsman dan in heel 2021

In haven gevonden lichaam is van geliefde ‘opa van Blokzijl’, groot verdriet in Zuiderzee­stad­je

BLOKZIJL - In Blokzijl in Overijssel is geschokt gereageerd nu blijkt dat het stoffelijk overschot dat zondagochtend in de haven van het stadje is gevonden, van de plaatselijk bekende ‘opa van Blokzijl’, Rokus Schipper (75), is. ,,Het was een ontzettend lieve man.’’

20 november