‘Al mijn exen zijn een voortijdige dood gestorven; black widow, noemen ze me’

,,De black widow, noemen ze me wel. Drie keer had ik een relatie, drie keer is het misgelopen en drie keer is de man in kwestie kort daarna overleden. Al mijn exen zijn een voortijdige dood gestorven. Dat ligt niet aan mij, er rust geen vloek op me, maar opvallend is het wel. Vooral omdat twee van de drie mannen mij slecht hebben behandeld. Bij de tweede was ik zelfs blij dat-ie dood was. Toen kon hij me niet meer terroriseren