Alarm om recycling oude cv-ketels: ‘95 procent verdwijnt in het illegale circuit’

Meer dan 95 procent van de afgedankte cv-ketels in Nederland wordt niet volgens wettelijke regels gedemonteerd en komt daarmee terecht in het illegale circuit. Een deel van de ketels duikt zelfs op buiten Europa.

Dat stelt Steven van Eijck, voorzitter van de stichting Open/Wecycle, die verantwoordelijk is voor de recycling van elektronische apparatuur. ,,Het klinkt als een onvoorstelbare hoeveelheid, maar dit blijkt echt uit onze cijfers”, benadrukt Van Eijck.

Zwartgeldcircuit

De stichting Open weet voor alle elektronisch apparaten hoeveel tonnen er jaarlijks op de markt worden verkocht. Als het gaat om cv-ketels en verwarmingsmaterialen is dat circa 14 miljoen kilo. ,,We krijgen zo’n 300.000 kilo terug. De rest verdwijnt dus in het zwartgeldcircuit.”

Dat is illegaal, volgens de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Die eist dat alle elektronische apparaten moeten worden ingenomen en uit elkaar gehaald door bedrijven met een Cenelec-certificaat. ,,Zij zijn daarop toegerust. Met veel apparatuur loopt dat goed, maar in het geval van cv-ketels gebeurt het amper”, constateert Van Eijck.

De zucht naar sterk in prijs gestegen metalen is één verklaring waarom handelaren en metaalverwerkers zelf cv-ketels uit elkaar schroeven en onderdelen verkopen. Een andere mogelijkheid is dat ketels wel netjes worden afgemeld voor demontage, maar vervolgens toch worden geëxporteerd naar het buitenland. Het gaat om jaarlijks om vele miljoenen euro's.

Feenstra Verwarming is één van de grootste aanbieders en installateurs van cv-ketels in Nederland. ,,Wij schrikken van deze cijfers”, zegt een woordvoerster. ,,We proberen alles volgens de regels te doen en recyclen zelf materialen waar mogelijk.”

Als een cv-ketel is afgedankt en Feenstra vervangt deze bij een klant, dan laat het bedrijf deze ophalen door een externe partij die volgens de AEEA-regeling moet werken. ,,We hebben er geen zicht op wat er vervolgens gebeurt. Maar we gaan dit wel uitzoeken”, zegt de woordvoerster.

Het is bij Feenstra bekend dat veel metalen onderdelen geliefd zijn omdat ze geld kunnen opbrengen. Het gebeurt ook wel dat ketels volgens afspraak, wachtend op de ophaaldienst, aan de straat staan, maar dat ze al eerder ongevraagd door anderen worden meegenomen. Een klant kan ook nog besluiten zelf de oude ketel te houden.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zegt in een reactie ‘zich niet te herkennen in de cijfers’ die Stichting Open/WeCycle openbaart. ,,Naar aanleiding van deze cijfers hebben wij navraag gedaan bij diverse grote, landelijk opererende bedrijven die een belangrijk deel van de cv-ketels in ons land plaatsen en vervangen. Deze bedrijven bevestigen dat zij cv-ketels volgens de regeling AEEA aanbieden bij Cenelec-gecertificeerde bedrijven.”

Afgifteplicht

Toch stelt Techniek Nederland de regels rond afvoer en verwerking van afgedankte cv-ketels nogmaals onder de aandacht te zullen brengen bij haar leden. ,,Techniek Nederland hecht veel belang aan circulariteit en duurzaamheid, dus ook aan het correct verwerken van afgedankte cv-ketels. Wanneer we meer weten over de herkomst van de cijfers van stichting Open en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen, gaan we graag dieper op het onderwerp in”, zegt Terpstra.

Stichting Open doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om een afgifteplicht in te voeren. Donderdag voert de Kamer een debat over de circulaire economie. Van Eijck: ,,Met een afgifteplicht moeten inzamelpunten en handelaren de ketels wel inleveren bij gecertificeerde bedrijven. En dan kunnen inspectiediensten er ook beter op handhaven.”

