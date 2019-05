Alarm over invasie van processierups: ‘We kunnen het niet meer aan’

,,In potentie kan er dit jaar een grote plaag komen, al hangt dat nog af van het weer. Maar dat is tot dusverre voor de processierups nog beter dan vorig jaar.” En vorig jaar was de overlast door de rups al gigantisch: op verschillende plekken in bijvoorbeeld Ede en Groesbeek moesten schoolpleinen worden afgesloten uit vrees voor de brandharen. In de Achterhoek maakten bestrijdingsbedrijven overuren en turfde bijvoorbeeld alleen de gemeente Doetinchem in de maand juni al 150 tot 200 overlastmeldingen per dag. In Bocholt werd zelfs een helikopter ingezet om de rups met bestrijdingsmiddelen een kopje kleiner te maken.



De verwachting is dat de rupsen nu over twee à drie weken al de gevreesde haartjes krijgen, stelt Twan Verhoeven, bedrijfsleider van de Nationale Bomenbank die in Brabant en Gelderland de processierups bestrijdt maar in Mill ook een proefstation voor insecten heeft. Daarin worden eitjes van de rups uitgezet om te bezien hoe de rupsen zich ontwikkelen. ,,Alle voorwaarden voor de rups zijn dit jaar erg gunstig", vertelt hij.